В Петербурге 65% считают, что у мужчин и женщин равные шансы стать успешными в бизнесе
В Санкт-Петербурге больше половины жителей считают, что одинаково добиться успеха в предпринимательской деятельности могут как мужчины, так и женщины. Почти треть верят, что преимущество мужчин.
В Северной столице 65% петербуржцев считают, что шансы добиться успехов в предпринимательстве у женщин и мужчин практически равны. Еще 26% уверены, что у мужчин есть преимущество в предпринимательской деятельности, сообщает пресс-служба сервиса по поиску работы SuperJob.
Отметим, что в предпринимательские способности женщин верят только 3%. Кроме того, ответы респондентов как мужского, так и женского пола примерно одинаковые.
Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Астрахани выявили факт сомнительной транспортировки молочной продукции. Данные, внесенные предпринимателем в систему, оказались из серии фантастики.