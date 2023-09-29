В Петербурге 65% считают, что у мужчин и женщин равные шансы стать успешными в бизнесе

В Санкт-Петербурге больше половины жителей считают, что одинаково добиться успеха в предпринимательской деятельности могут как мужчины, так и женщины. Почти треть верят, что преимущество мужчин.

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В Северной столице 65% петербуржцев считают, что шансы добиться успехов в предпринимательстве у женщин и мужчин практически равны. Еще 26% уверены, что у мужчин есть преимущество в предпринимательской деятельности, сообщает пресс-служба сервиса по поиску работы SuperJob.

Отметим, что в предпринимательские способности женщин верят только 3%. Кроме того, ответы респондентов как мужского, так и женского пола примерно одинаковые.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Астрахани выявили факт сомнительной транспортировки молочной продукции. Данные, внесенные предпринимателем в систему, оказались из серии фантастики.