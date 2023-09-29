В Петербурге циклон принесет теплую погоду без дождей

В Санкт-Петербурге сохраняется теплая погода под влиянием южной периферии циклонического вихря. В городе будет облачно с прояснениями и без осадков.

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В пятницу, 29 сентября, в Северной столице погода сформируется под влиянием циклонического вихря, который приближается к северным границам Скандинавии. Жителей и гостей города порадует погода без дождей, сообщает в своем телеграм-канале ведущий специалист центра “Фобос” Михаил Леус.

Метеоролог отметил, что температура воздуха поднимется до +20…+22 градусов, в Ленобласти ожидается потепление до +18…+23 градусов.

Леус добавил, что в субботу пройдут кратковременные дожди и похолодает до +16…+18 градусов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Санкт-Петербурге гребень антициклона до минимума понизит вероятность дождей. В городе сохранится теплая погода выше климатической нормы.