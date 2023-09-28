Фонд капстроительства Петербурга потратил 39 млн рублей на снос парковок в Приморском районе

В Санкт-Петербурге чиновники, похоже, игнорируют потребности горожан по созданию комфортной среды, несмотря на указы президента. Так, жителям до сих пор не удалось повлиять на комитет по строительству во главе с Игорем Креславским по вопросу сохранения парковки на Богатырском проспекте. Решить вопрос не помогла даже реакция вице-губернатора Николая Линченко. Вероятно, в ведомстве при принятии решений не руководствуются интересом жителей.

Фото: предоставлено жителями

В начале 2010-х годов жители Богатырского проспекта приняли решение за собственные деньги обустроить парковку. Так, рядом появилась зеленая зона и тротуар, сообщает Neva.Today.

Власти пообещали жителям, что при реконструкции Богатырского проспекта парковка сохранится. Но в мае 2023 года появился конкурс на обустройство тротуарами и поребриками на участке Богатырского от Яхтенной до Стародеревенской улицы. Организатором выступил подведомственный комитету по строительству во главе с Игорем Креславским Фонд капитального строительства и реконструкции. Сумма сделки составила 39 млн рублей.

Фото: предоставлено жителями

Отметим, что в процессе работы специалисты начали сносить парковку несмотря на то, что власти ранее обещали ее не трогать. Жители предложили обсудить вопрос с комитетом по строительству, но там заявили, что нет никаких вариантов для разрешения сложившейся ситуации. Также Комитет проигнорировал совещание с жильцами домов. Соответствующее обращение было направлено к вице-губернатору Николаю Линченко.

Петербуржцы заявили, что готовы за свой счет внести необходимые изменения в проект, чтобы сохранить парковку.

Фото: предоставлено жителями

Линченко пытался добиться ответа от главы комитета по строительству Креславского еще в 2021 году. Однако, несмотря на его вмешательство, работы по уничтожению парковки продолжаются.

Остается неизвестным, в какой степени работа подчиненных Креславского соответствует национальному проекту «Жилье и городская среда», инициатором которого выступил президент РФ Владимир Путин.

Отметим, что одним из пунктов этого проекта является «повышение комфортности городской среды, создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды».