В Петербурге мужчина избил возлюбленную фарфоровой кружкой

В Выборгском районе Петербурга в больницу со множественными травмами попала петербурженка, которую избил возлюбленный. Правоохранители возбудили уголовное дело, злодей задержан.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в среду, 27 сентября, в полицию поступило сообщение о том, что из квартиры по улице Тихоокеанской в больницу госпитализировали петербурженку со множественными травмами и гематомами.

Прибывшие на место происшествия правоохранители задержали 39-летнего сожителя пострадавшей. Установлено, что он ударил ее кулаком по лицу, спине, а также нанес удары по голосе фарфоровой кружкой.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по пункту “з” части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Красносельском районе неизвестный напал на молодого человека и проломил ему череп, после чего скрылся в неизвестном направлении. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.