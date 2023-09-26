На Ленинском проспекте неизвестный жестоко избил молодого человека и бесследно исчез

В Красносельском районе неизвестный напал на молодого человека и проломил ему череп, после чего скрылся в неизвестном направлении. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, горожанина сильно избили вечером 25 сентября, но к врачам он обратился только под утро следующего дня. Оказалось, что злоумышленник напал на 24-летнего пострадавшего у жилого дома На Ленинском проспекте.

В результате у петербуржца выявили закрытую черепно-мозговую травму, а также сотрясение мозга и перелом костей лицевого скелета. Травмы отнесли к разряду тяжелых.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В настоящее время все детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Злоумышленника пока найти не удалось.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что жителя Новгородской области, празднующего день рождения, задержали за жестокое избиение жителя Северной столицы в Польском саду.