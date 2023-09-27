Петербуржцам объяснили, почему рост цен на такси не связан с новым законом

С осени в регионах России, включая Петербург, заработал новый закон о такси, который регулирует работу водителей и агрегаторов. Одновременно с этим горожане заметили рост цен на услуги и связали сложившуюся ситуацию с нововведением. Однако специалист заверил, что изменение стоимости поездок стало ярче по другой причине.

Фото: Baltphoto/ Мария Добрыгина

Автоэксперт Владимир Сажин в беседе с Neva.Today отметил, что тарифы повышались и раньше, просто акцент на этом стали делать только сейчас. Например, в конце 2021 года прогнозировалось увеличение стоимости услуг на 10-15% в следствии повышения комиссии интернет-сервисов, подорожания бензина и страховки, а также нехватки водителей.

Согласно данным Росстата, на июнь 2023 года средняя стоимость поездки на такси в Северной столице за год подскочила на 18,2% и достигла 52,2 рубля, если рассчитывать на 1 километр. Не менее сложная ситуация со стоимостью услуг таксистов наблюдалась и в августе, когда цены побили исторический рекорд.

Сажин подчеркнул, что новый закон не связан с обновленными тарифами. Дело в том, что выросли эксплуатационные расходы, подорожали запчасти, топливо и страховка. Сами автомобили также обходятся в копеечку. Отмечается, что цены растут, если бизнес получает не достаточно прибыли.

По словам эксперта, отразилось подорожание топливо и на стоимости продуктов, однако этот факт стал настолько привычен, что горожане почти не обращают на него внимания. Связь нового закона с подорожанием такси Сажин назвал психологическим эффектом «перегретости» темы в средствах массовой информации.

Еще одними причинами недешевых поездок на такси стали накладные расходы на оказание услуг, среди которых техника и зарплата.

Кроме того, по мнению эксперта, увеличение цен на такси стоит в сравнении со стоимостью проезда в общественном транспорте. Она может измениться, но на уровень инфляции, что составит около 5%. Выгоднее пользоваться метро или автобусом при помощи «Подорожника», так как при таком раскладе можно охватить большие расстояния с минимальными затратами в отличие от такси.

Напомним, что о возможном повышении стоимости проезда в общественном транспорте с 2024 года не так давно сообщил вице-губернатор Петербурга Алексей Корабельников.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Северной столице легальных такси стало больше почти на 60%.