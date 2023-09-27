В Ленинградском зоопарке Енот Элвис оценил обновленный 16-метровый дом

Один из жителей Ленинградского зоопарка переехал. Известно, что хозяин оценил новое жилище по достоинству.

Фото: кадр эфира телеканал «Санкт-Петербург»

Так, 16-метровый вольер полностью обновили еноту Элвису, сообщает телеканал «Санкт-Петербург». Отмечается, что дизайнеры продумали все до мелочей ради уюта и комфорта постояльца.

Самому еноту жилье пришлось по вкусу. Сначала Элвис тщательно обнюхал стены, обшитые деревом и имеющие характерный аромат леса. Кроме того, в новом доме для животного спроектировали удобные площадки, где оно может отдохнуть. Здесь же появились разноуровневые переходы, поэтому енот сможет наблюдать за посетителями с высока.

Напомним, что с октября для многодетных семей вход в Ленинградский зоопарк станет бесплатным.