В России презентовали новую базовую модель седана за 2,1 миллиона рублей

Автосборочное предприятие в Калининграде выпустит новую модель седана, которая станет самой доступной версией на рынке.

Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Так, новую модель седана Kaiyi E5 за 2,1 миллиона рублей презентовала компания «Автотор», сообщает «МК в Калининграде». Уточняется, что автомобили выпустят в самое ближайшее время.

Известно, что новая модель не будет иметь некоторых функций, которые были в люксовой комплектации. Например, в седанах отсутствует контурная подсветка салона, а также люк с электроприводом и беспроводное зарядное устройство.

Еще одной деталью, которой не оснащены новые транспортные средства, стали передние боковые подушки безопасности. Не хватает автомобилю также систем складывания зеркал и камер кругового обзора. Седан оснастили только камерой заднего вида.