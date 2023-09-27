С 29 октября «Аэрофлот» свяжет Пулково и Домодедово ежедневными рейсами

Под конец октября из Северной столицы в Домодедово запустят сразу несколько новых рейсов. Перелеты станут ежедневными.

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Запуск самолетов осуществит авиакомпания «Россия», входящая в группу «Аэрофлот». С 29 октября из Пулково в аэропорт Домодедово имени М. В. Ломоносова пассажиров будут доставлять ежедневно, сообщает пресс-служба перевозчика.

В расписании запланировано два новых рейса «России». Таким образом, самолетом из Петербурга каждый день можно будет попасть сразу в три московских аэропорта: Домодедово, Шереметьево и Внуково.

Уточняется, что продажа билетов на предстоящие рейсы в Домодедово уже открыта.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что с октября количество рейсов между Северной столицей и Ереваном станет больше.