С октября увеличат число рейсов между Северной столицей и Ереваном

Из Санкт-Петербурга в Ереван самолеты начнут летать чаще. Количество рейсов увеличат с 1 октября.

Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

В пресс-службе авиакомпании «Россия» сообщили, что, начиная со второго месяца осени, число авиаперелетов между Культурной столицей и Арменией станет больше. Кроме того, на новых самолетах для пассажиров станут доступны места бизнес-класса.

Дополнительные рейсы поставят на пятницу и воскресенье. Отмечается, что благодаря нововведению появится возможность организовывать туры выходного дня в Республике Армения. Немаловажно, что воспользоваться новыми рейсами смогут жители других регионов, использовав стыковку в Пулково.

Уточняется, что отправление нового самолета из Петербурга назначено на 14:05, при этом в конечный пункт он прибывает около 19:10. На обратном пути воздушное судно покинет Ереван в 20:05, а на территории Пулково окажется около 23:10.

Также напомним, что в настоящий момент уже курсируют ежедневные рейсы до Армении. Точное время вылета и прибытия по разным дням можно уточнить на сайте авиакомпании.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что осенью количество рейсов из Северной столицы в Красноярск увеличится.