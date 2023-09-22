С октября самолеты из Петербурга в Красноярск начнут летать чаще

Этой осенью количество рейсов из Санкт-Петербурга в Красноярск увеличится. Дополнительные самолеты в рамках осенне-зимнего расписания запустит авиакомпания «Россия».

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Перелеты из Северной столицы в Красноярск и обратно будут выполняться четыре раза в неделю. Дополнительные рейсы введут со 2 октября, сообщает пресс-служба перевозчика.

Отмечается, что еще один самолет запустят в дополнение к ежедневным полетам. Так, по понедельникам, средам, четвергам и пятницам дважды в день будет отправляться Airbus 319 вместимостью на 128 пассажиров. В остальные дни в путь отправится Airbus 320, рассчитанный на 158 человек, но воздушное судно будет курсировать единожды.

Уточняется, что отправление Петербурга по средам, четвергам и субботам назначено на 10:55, а прибытие в Красноярск – на 19:40. Обратно пассажиры вылетят в 20:45 и в итоге приземляться на территорию Пулково в 21:50. Ежедневные рейсы из Культурной столицы летают в 20:05 или 21:25, а из Красноярска — в 05:55.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что с июля увеличили количество рейсов из Пулково в Стамбул.