С 11 июля из Пулково в Стамбул самолеты начнут летать чаще

Количество рейсов между Северной столицей и Стамбулом увеличится. Частота полетов изменится с 11 июля.

Фото: пресс-служба Пулково

В пресс-службе аэропорта Пулково рассказали, что авиакомпания Turkish Airlines будет чаще перевозить пассажиров из Петербурга в Стамбул. Количество рейсов станет больше с 11 июля.

Отмечается, что частота полетов увеличится до трех в сутки. За июнь дополнительный рейс добавят в расписание пяти дней недели, а с августа самолет по указанному направлению станет ежедневным.

Так, вылет из Стамбула будет осуществляться в 01:05, при этом на территорию Петербурга самолет приземлится в 04:55. Из Пулково, в свою очередь, воздушное судно отправят в 05:55, при этом аэропорт Стамбула примет пассажиров — в 09:45.

Петербуржцам также доступны рейсы перевозчиков «Аэрофлот» и Turkish Airlines. Каждую неделю из города будут запускать по 35 самолетов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что с начала июня в Пулково запустили прямой рейс с Шанхаем.