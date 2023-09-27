Этим летом Петербург стал самым популярным городом у туристов

В России для летнего отдыха туристы чаще всего выбирали Санкт-Петербург. Большинство путешественников оценили природу и благоприятную погоду.

Фото: baltphoto/Валентин Егоршин

Согласно данным опроса, проведенного ВЦИОМ, Северную столицу летом для путешествия выбрали 10% респондентов. Еще 8% граждан остановились в Казани, 7% отправились изучать Москву, а 6% за лето побывали в Краснодаре.

Около 30% россиян во время летнего отдыха наслаждались природой российских регионов, 20% отметили хорошую погоду, а еще 14% оценили качество сервиса в отелях. Примерно 12% опрошенных остались в восторге от достопримечательностей, которыми славятся выбранные места отдыха.

Однако есть и то, что не порадовало путешественников. В частности, речь идет о высоких ценах на жилье, слабой транспортной инфраструктуре. В ряде случае гражданам предоставляли не очень качественные услуги. Кроме того, 5% отдыхающих пожаловались на скопление других туристов.

Всего в ежедневном опросе приняли участие 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Северная столица была признана самым креативным городом.