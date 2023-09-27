Петербург возглавил рейтинг самых креативных городов России летом

Санкт-Петербург по итогам летнего сезона оказался самым креативным, обогнав по количеству идей все регионы страны. Туристы получили здесь больше всего впечатлений от различных мероприятий.

Фото: Baltphoto/Рафаэль Карапетян

В пресс-службе сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ напомнили, что 27 сентября отмечается Всемирный день туризма. По этому случаю был озвучен рейтинг самых креативных регионов страны, который возглавил город на Неве.

Отмечается, что во внутреннем туризме РФ набирает популярность новый тренд, в основе которого лежит креативная разработка сценария впечатления. То есть, города нацеленно заинтересовывают путешественников новыми проектами, мероприятиями и решениями. При этом, важно разрабатывать креативные продукты, например, в виде игры, развивать многосерийный формат, считают эксперты.

Особенно отличились проект Северной столицы «Новая туристическая география», а также музейно-творческий кластер «Коломенский Посад» в Коломне.

В десятку самых креативных городов страны вместе с Петербургом вошли Москва, Казань, Сочи, Новосибирск, Самара, а также Нижний Новгород, Ярославль, Ижевск и Кемерово.

Уточняется, что средний чек по всем регионам этим летом составил 4 тысячи рублей за сутки. Чаще всего туристы останавливались в отелях, реже — в квартирах.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Северная столица вошла в тройку лидеров самых популярных направлений для путешествий с питомцами за сентябрь.