Во Всемирный день туризма петербуржцам напомнили о развитии туристического потенциала в сфере городского транспорта

В среду, 27 сентября, больше 150 стран мира отмечают Всемирный день туризма. Не стал исключением и Петербург, уделяющий огромное внимание развитию туристического потенциала, в частности, при помощи транспортного блока.

Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Северная столица является крупнейшим центром мировой и российской культуры. Для туристов здесь создаются новые и интересные решения, сообщает пресс-служба Комитета по транспорту. Так, например, Пассажиравтотранс при помощи аудиогида «Культурный маршрут» занимается организацией индивидуальных путешествий для пассажиров 18 автобусных направлений. Изучить факты петербургской и ленинградской историй таким образом можно не только на русском, но и на английском языках.

В свою очередь, АО «Третий парк» открыл два музея на базе форта Константин. Здесь для туристов и горожан организованы водные маршруты с экскурсиями по фортам Кронштадской крепости. После перехода на новую модель транспортного обслуживания на территории форта появились мобильные жилые кемперы – бывшие маршрутки.

Горэлектротранс также занимается организацией путешествий, он же обслуживает «Первый туристический маршрут», проходящий через пять сотен достопримечательностей исторического центра. Интересно, что трамвай, на котором перевозят туристов, является репликой легендарного ленинградского трамвая ЛМ-33.

Скоро в Северной столице появятся еще две «достопримечательности». Речь идет о новых низкопольных «умных» вагонах «Достоевский» и «Довлатов». В первом случае транспорт будет трёхсекционный, состоящий из двух кабин, а во втором – двухсекционный. Отмечается, что новые вагоны предназначены для путешествия по историческому центру Петербурга. Облик транспорта выполнен по мотивам трамвайной моды 60-х годов, а главной особенностью проекта станет интерактивное окно с дополненной реальностью.

Сотрудники метрополитена также трудятся над проектами, привлекающими туристов. Так, например, этим летом в подземке начал курсировать тематический поезд «Нижний Новгород: 100% настоящая Россия».

Ранее Санкт-Петербург.ур сообщал, что город на Неве возглавил рейтинг самых креативных городов России летом.