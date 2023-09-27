Лжеминеры атаковали семь школ Кировского и Калининского районов

В Санкт-Петербурге очередная атака лжеминеров обрушилась на образовательные учреждения двух районов. В результате было эвакуировано почти две тысячи человек.

Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, сообщения об угрозе взрыва в зданиях поступили 26 сентября на почты школ Кировского и Калининского районов. В общей сложности с десяти утра до половины первого дня пришло девять таких предупреждений.

Проверку провели на территории семи школ, в трех из которых организовали эвакуацию. Всего на улице оказались 1 830 человек.

После тщательной проверки школ взрывчатых веществ и взрывных устройств обнаружено не было. Мероприятия закончили около двух часов дня.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Северной столице эвакуировали больше шести тысяч жителей из-за сообщений о взрыве.