ГУП «ТЭК СПБ» набрал долгов почти на 6,5 млрд рублей перед началом приватизации

Один крупнейших поставщиков тепла в дома жителей Петербурга продолжает залезать в долги перед в преддверии приватизации. В ближайшие дни ГУП «ТЭК СПБ» собирается перекредитоваться почти на 6,5 млрд рублей.

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Так, больше 10 закупок на открытие кредитных линий от 400 до 500 миллионов рублей предприятие объявило еще в середине сентября. Таким образом, предполагается заключение договора на заем в 6,4 миллиардов рублей. Этот кредит пойдет на замещение действующего кредита без увеличения текущего объема кредитного портфеля ГУП «ТЭК СПб», пояснили Neva.Today в предприятии.

Уточняется, что теплоэнергетики вынужденно берут заемы, в том числе, из-за задолженностей абонентов. Полученные деньги предприятие потратит на топливо, воду, электричество, зарплаты и выплаты подрядчикам.

Интересно то, что одновременно с объявлением закупок на открытие новых кредитных линий в ЗакСе Петербурга утвердили сроки приватизации предприятия. Оно будет превращено в акционерное общество в следующем году. Владельцем акций предприятия может стать город, но не исключено, что их отдадут Газпрому.

По словам собеседников издания, после изменения организационно-правовой формы от должника ожидается выплата заемных средств, если этого не произойдет, речь может идти о банкротстве. Также наличие долгов может отразиться на итоговой сумме сделки.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что судьба ГУП «ТЭК» Северной столицы может измениться в 2024 году.