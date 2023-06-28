Судьба ГУП «ТЭК» Петербурга может измениться в следующем году

В Санкт-Петербурге разбирают вопрос приватизации предприятия, занимающегося обеспечением горожан теплоэнергией. К этой теме вернутся в следующем году.

Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

В среду, 28 июня, депутаты городского Законодательного собрания одобрили решение о переносе сроков приватизации ГУП «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга». Судьба предприятия должна окончательно решиться в 2024 году.

Сроки сдвинули из-за санкционного давления, а также выросшими ценами на строительные материалы, отметил представитель губернатора в парламенте Константин Сухенко. Уточняется, что запуск процедуры раньше времени при сложившихся обстоятельствах может спровоцировать проблемы с потребителем.

Одновременно с этим нашлись и те, кто не поддержал инициативу. Еще часть депутатов выступила против изменения статуса ТЭКа и заявила, что вопрос нужно отложить до 2030 года.

Тем не менее, законопроект о приватизации ГУП «ТЭК СПБ» уже был одобрен еще в конце 2021 года, а сейчас уже принят в первом чтении. Сухенко уточнил, что 100% акций, которые будут получены в ходе приватизации, останутся в собственности города. Известно, что соответствующий закон нужен в связи с изменениями в федеральном законодательстве, ликвидирующими ГУПы.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что депутаты Заксобрания одобрили законопроект, разрешающий провести газ в жилье за счет материнского капитала.