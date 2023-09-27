С 1 октября Ленинградский зоопарк начнет принимать многодетные семьи бесплатно

В Санкт-Петербурге зоопарк расширил возможности льготного посещения. С октября посмотреть на животных бесплатно смогут многодетные семьи.

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Новая льгота будет распространяться на всех граждан, включая гостей из других регионов. Бесплатно пропустят многодетные семьи , в том числе и неполные, включая ребят, которые были усыновлены или сейчас находятся под опекой, сообщает пресс-служба Ленинградского зоопарка.

Нововведение заработает с 1 октября. Многодетные семьи смогут посещать зоопарк бесплатно каждый день.

Уточняется, что для подтверждения права на льготу гражданам необходимо иметь при себе оригиналы всех документов, среди которых свидетельство многодетной семьи, а также паспорта родителей и свидетельства о рождении детей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что зоопарк Северной столицы присоединился к программе сохранения манулов.