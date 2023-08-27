Зоопарк Петербурга присоединился к программе сохранения манулов

Ленинградский зоопарк решил принять участие в проекте по сохранению и развитию манулов. Согласно программе, планируется создать единые стандарты и методы содержания хищных млекопитающих.

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Проект разработала Евроазиатская ассоциация зоопарков и нацелена на сохранение данных животных. Ленинградский зоопарк является вторым в России, в котором есть пара представителей данного вида с потомством. Первенец у семейства появился на свет 24 мая текущего года.

Ранее данные хищники размножались в 2007 году. Программа подразумевает разработку методов по сохранению манулов и стимуляции их разведения. Также будут разработаны методы содержания животных в зоопарках, которые будут учитывать слабый иммунитет представителей данного вида.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщил, что Роспрероднадзор в Петербурге потребовал от владельца свыше 350 миллионов рублей в качестве возмещения вреда реке Нева.