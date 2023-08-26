В Петербурге Росприроднадзор потребовал от владельца «Серебряного кита» 350 миллионов рублей
Северо-Западное Управление Росприроднадзора требует от владельца «Серебряного кита» возместить свыше 350 миллионов рублей. Ведомство считает, что был нанесен вред Неве.
Плавучий ресторан «Серебряный кит», принадлежащий компании ООО «Фарсэйт», практически полностью ушел под воду в Петербурге в марте 2023 года. Причиной стал ледоход, который повредил понтон держащий конструкцию, пишет ведомство в своем телеграм-канале.
Ведомство напомнило, что согласно Водному кодексу, сброс в воду отходов производства, потребление и захоронение выведенных из эксплуатации судов или иных плавучих средств запрещены. Росприроднадзор считает, что нахождение ресторана в воде засоряет Акваторию Невы.
Сумма взыскания была подсчитана согласно методике. Она учитывает тоннаж судна и коэффициент состояния водного объекта.
Ранее Санкт-Петебург.ру сообщал, что суд расторг договор аренды с владельцем полузатонувшего корабля «Серебряный кит». Это было сделано для обеспечения безопасности судоходства и защиты окружающей среды.