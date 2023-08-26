В Петербурге Росприроднадзор потребовал от владельца «Серебряного кита» 350 миллионов рублей

Северо-Западное Управление Росприроднадзора требует от владельца «Серебряного кита» возместить свыше 350 миллионов рублей. Ведомство считает, что был нанесен вред Неве.

Фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры

Плавучий ресторан «Серебряный кит», принадлежащий компании ООО «Фарсэйт», практически полностью ушел под воду в Петербурге в марте 2023 года. Причиной стал ледоход, который повредил понтон держащий конструкцию, пишет ведомство в своем телеграм-канале.

Ведомство напомнило, что согласно Водному кодексу, сброс в воду отходов производства, потребление и захоронение выведенных из эксплуатации судов или иных плавучих средств запрещены. Росприроднадзор считает, что нахождение ресторана в воде засоряет Акваторию Невы.

Сумма взыскания была подсчитана согласно методике. Она учитывает тоннаж судна и коэффициент состояния водного объекта.

Ранее Санкт-Петебург.ру сообщал, что суд расторг договор аренды с владельцем полузатонувшего корабля «Серебряный кит». Это было сделано для обеспечения безопасности судоходства и защиты окружающей среды.