Петербургский порт встретил новый 172-метровый контейнеровоз из Китая

Автомобильные запчасти прибыли в Петербург на новом 172-метровом контейнеровозе. Судно следовало прямиком из Китая.

Фото: Telegram-канал вице-губернатора Петербурга Кирилла Полякова

В своем Telegram-канале вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков сообщил, что новый контейнеровоз называется Sankt-Peterburg в честь российского города. На китайской верфи по воде судно пустила транспортная группа FESCO.

До Северной столице контейнеровоз доставил готовые автомобили и автокомпоненты, а также бытовую технику и товары народного потребления. Поляков заметил, что Китай уже несколько лет является главным торговым партнером города.

При этом продолжается наращивание объемов по грузообороту Большого порта. Так, за первое полугодие он составил больше 22 миллионов тонн, что почти на 4,4% превышает показатели за аналогичный период 2022 года.

Предполагается, что в перспективе город не только вернется, но и превысит постпандемийные показатели, а в порт будет приходить все больше и больше судов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что товарооборот Большого порта за год вырос почти на 17%.