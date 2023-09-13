В Петербурге товарооборот Большого порта за год вырос почти на 17%

В Петербурге грузооборот Большого порта с начала 2023 года вырос больше чем на 16 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако грузооборот Ленобласти снизился.

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В Северной столице с января по август текущего года, по данным Ассоциации морских торговых портов, товарооборот составил 31,1 миллион тонн грузов. Рост по сравнению с 2022 годом составил 16,9 процентов, сообщает АБН.

Отметим, что грузооборот портов Ленинградской области снизился. В порту Приморска за этот период обработали больше 43 миллиона тонн — рост составил 9 процентов за год. В порту Усть-Луга — более 78 миллионов тонн, в Высоцке — 8,9 миллиона тонн.

Отметим, что общий грузооборот портов Балтийского бассейна составил больше 168 млн тонн.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Российской Федерации продолжается финансовая поддержка аэропортов, простаивающих на юге страны. Так, для дальнейшего функционирования правительство выделило 2,6 млрд рублей. Часть средств получат аэропорты, расположенные в центре.