Рестораторы в Петербурге прощаются с улицей Рубинштейна и переезжают на новые места

В центре Северной столицы к концу месяца стало меньше свободных помещений, где можно было бы организовать новые точки общественного питания. В настоящее время для арендаторов доступно меньше 5% площадок.

Фото: baltphoto/Николая Овсянников

В пресс-службе консалтинговой компании Nikoliers сообщили, что уровень вакантности в стрит-ритейле центральных районов Петербурга достиг минимума с 2019 года. Пока для рестораторов еще доступны 4,4% площадок.

В тоже время, на одной из улиц наблюдается опустение. Арендаторы оставляют Рубинштейна. Сейчас здесь не занято около 5,1% мест, что на 2,6% превышает показатели предыдущего квартала. Уточняется, что на этой улице было открыто 13 новых ресторанов против 12 закрытых.

Специалисты полагают, что предприниматели заинтересованы в освоении новых локаций, например, Большой Конюшенной, Большего проспекта П.С., а также Невского проспекта. Еще одно востребованное место у рестораторов — Старо-Невский проспект. Здесь не занято 5,7% помещений.

Подчеркивается, что ресторанный рынок Культурный столицы продолжает активно развиваться. Причем, не стоят на месте и крупные сети, и точечные уникальные рестораны.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на Думской и Ломоносова закрылось больше 50% всех баров.