Почти три десятка петербуржцев одержали победу в окружном финале конкурса «Лидеры России»

В Северной столице подвели итоги окружного этапа пятого сезона конкурса «Лидеры России». По итогу из почти 350 участников победителями стали больше 25 городских управленцев.

Фото: пресс-служба Смольного

В пресс-службе Смольного сообщили, что проект предполагал решение конкурсантами управленческих задач, а также демонстрацию навыков руководителей. Кроме того, участники встретились с экспертами кадрового агентства президентской платформы, после чего прошли собеседования.

Всего к соревнованиям присоединились 346 жителей СЗФО, из них лидерами стали 37 управленцев из шести регионов, включая жителей города на Неве. Теперь эти участники смогут состязаться в юбилейном суперфинале.

Уточняется, что конкурс помог инициативным лидерам продемонстрировать свои способности. Таким специалистам предстоит внедрять инновационные и передовые технологии, совершенствовать город.

Суперфинал «Лидеров России» проведут в 2024 году. По итогу участники получат один миллион рублей гранта на обучение по выбранной программе в лучших вузах РФ. Сам конкурс существует с 2017 года. За все время существования состязания было принято больше одного миллиона заявок из 150 стран.

Победители общероссийского финала конкурса «Лидеры России» регулярно получают назначения на высокие управленческие должности в органах государственной власти и крупнейших бизнес-структурах страны. Говоря о победителях-петербуржцах, можно вспомнить Валентина Енокаева. Он стал победителем конкурса в 2019 году. В 2020 году Енокаев был назначен на должность первого заместителя председателя Комитета по транспорту Петербурга, а в 2022 году возглавил Комтранс. В настоящее время транспортный блок Смольного реализует целую серию инновационных проектов, направленных на комплексное развитие системы общественного транспорта города.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что житель Ленинградской области стал победителем конкурса управленцев.