Житель Ленобласти стал победителем конкурса управленцев

Одним из победителей окружного финала V сезона конкурса управленцев «Лидеры России» стал уроженец Ленинградской области. Участники конкурса в суперфинале поборются за 1 млн рублей.

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Заместитель гендиректора предприятия, занимающегося строительство в сфере энергетике, в Ленобласти стал одним из 37 победителей конкурса управленцев. Всего в мероприятии приняли участие 346 человек, сообщает ИВБГ.

Победителям предстоит столкнуться в суперфинале за приз в размере 1 млн рублей. Также они получат возможность встретиться с наставником из числа лучших российских управленцев.

Напомним, что конкурс управленцев «Лидеры России» проводится с 2017 года. Соответствующее поручение о создании конкурса направил президент Российской Федерации Владимир Путин. Самый молодой победитель конкурса из Петербурга после участия получил должность в Ленобласти.