К 2026 году в Петербурге пассажиров примет новая железнодорожная станция «Пулковские высоты»

В Пушкинском районе Санкт-Петербурга начнут строить новую железнодорожную станцию. Поезда от нее будут прибывать на Витебский вокзал.

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Так, строительство жд-станции «Пулковские высоты» стартует на юге города в 2024 году, сообщает пресс-служба компании КВС. Остановка появится на участке железной дороги «Петербургское шоссе — Волхонское шоссе».

Поезда от новой станции будут следовать до Витебского вокзала, что сильно упростит выезд жителям в центр города.

Предполагается, что «Пулковские высоты» примет пассажиров к 2026 году. В сентябре 2023 года проект станции был одобрен Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников Санкт-Петербурга.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Северной столице завершили раскрытие пилонных проемов на будущей станции метро «Юго-Западная».