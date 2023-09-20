Петербуржцам рассказали, как проходит строительство станции метро «Юго-Западная»

В Петербурге завершили раскрытие пилонных проемов на будущей станции метро «Юго-Западная». Всего запланировано возведение 12 пассажирских проходов из центрального тоннеля.

Фото: пресс-служба «Метрострой Северной столицы»

В Северной столице специалисты продолжают строительство новых станций метрополитена. Так, на Красносельско-Калининской линии продолжается строительство пилонной трехсводчатой станции «Юго-Западная», рассказали в «Метрострое Северной Столицы».

В компании отметили, что новая станция станет продолжением «коричневой» ветки метрополитена. Кроме того, строители завершили работы по раскрытию пилонных проемов, через которые пассажиры смогут попасть на платформы из центрального зала.

Всего, согласно проекту новой станции метро, появятся 12 пассажирских проходов из центрального тоннеля к боковым.

Напомним, что вестибюль станции метро «Юго-Западная» будет расположен на углу проспекта Маршала Жукова и улицы Маршала Казакова. Новая станция будет расположена за станцией «Путиловская». Работы хотят завершить в 2024 году.