Вечером в Заневском парке одинокий ягненок нашел друга

Неожиданная встреча произошла в одном из парков Красногвардейского района. Прохожие заметили молодую овечку, которая ужинала в гордом одиночестве. Позже малыш подружился с псом и отправился гулять.

Фото: пресс-служба Красногвардейского района

В telegram-канале пресс-службы Красногвардейского района сообщили, что белого ягненка заметили 25 сентября. Нетипичное для городских улиц животное совершало вечерний променад.

Отужинав газоном, ягненок продолжил свой путь, но уже с другом. Папарацци ягненка немного смутили.

На вид малышу примерно четыре месяца. Где его хозяин, а также, каким образом животное попало в парк, остается загадкой.

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