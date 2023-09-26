С октября автобусные маршруты из Санкт-Петербурга в Финляндию протянутся до Иматры

В следующем месяце изменится автобусный маршрут из Санкт-Петербурга в Финляндию. Транспорт проследует до города Иматра.

Фото: Pxhere

Соответствующее решение принял автобусный перевозчик Ecolines. Новый маршрут «Санкт-Петербург — Лаппеенранта», продленный до города Иматра станет доступен с 6 октября, сообщает «МК в Питере».

Отмечается, что в Иматре живет много русскоязычных граждан, которые имеют двойное гражданство или родственников на территории России, поэтому они часть посещают Петербург. При этом уточняется, что общественным транспортом неудобно добираться из Иматры в Лаппеенранта, в связи с чем было принято продлить рейс.

До этого Ecolines уже анонсировал открытие регулярного автобусного маршрута Санкт-Петербург — Лаппеенранта. Напомним, что сейчас компания выполняет по три рейса в день из города на Неве в Хельсинки.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Северной столице зафиксировали повышенный спрос на автобусные билеты до Финляндии.