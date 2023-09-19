Петербуржцы стремительно раскупают билеты на автобусы в Финляндию

В Санкт-Петербурге зафиксировали повышенный спрос на автобусные билеты до Финляндии. Свободные места раскупили на три недели вперед.

Фото: Baltphoto/Анатолий Климов

Заместитель гендиректора компании «Совавто» Сергей Петросян отметил, что наблюдается ажиотаж на автобусные туры из Культурной столицы в Финляндию. Для удовлетворения сильно повышенного спроса граждан, было принято решение восстановить маршруты, которые существовали еще до нашествия коронавируса, сообщает Neva.Today.

Напомним, что в Финляндии ввели запрет на пропуск через границу автомобилей, зарегистрированных в РФ. Тем не менее, это ограничение не распространяется на пассажирские автобусы. В связи с этим спрос на них значительно подскочил.

Граждане, имеющие шенгенскую визу, все еще могут попасть в Финляндию либо автобусами, билеты на которые раскупили с запасом в три недели, либо самолетами через Турцию, Армению или Сербию за большие суммы.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что с августа Финляндия закрыла прием заявлений на визы в Северной столице.