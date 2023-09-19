Петербуржцы стремительно раскупают билеты на автобусы в Финляндию
В Санкт-Петербурге зафиксировали повышенный спрос на автобусные билеты до Финляндии. Свободные места раскупили на три недели вперед.
Заместитель гендиректора компании «Совавто» Сергей Петросян отметил, что наблюдается ажиотаж на автобусные туры из Культурной столицы в Финляндию. Для удовлетворения сильно повышенного спроса граждан, было принято решение восстановить маршруты, которые существовали еще до нашествия коронавируса, сообщает Neva.Today.
Напомним, что в Финляндии ввели запрет на пропуск через границу автомобилей, зарегистрированных в РФ. Тем не менее, это ограничение не распространяется на пассажирские автобусы. В связи с этим спрос на них значительно подскочил.
Граждане, имеющие шенгенскую визу, все еще могут попасть в Финляндию либо автобусами, билеты на которые раскупили с запасом в три недели, либо самолетами через Турцию, Армению или Сербию за большие суммы.
Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что с августа Финляндия закрыла прием заявлений на визы в Северной столице.