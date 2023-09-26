Пять самолетов на вылет задерживают в Пулково 26 сентября

В расписании петербургского аэропорта утром во вторник замечено пять задержанных рейсов. Самолеты с опозданием отправятся по направлениям внутри страны.

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Согласно данным сайта воздушной гавани Северной столицы, позже запланированного вылетят пассажиры, направляющиеся в Сочи, Калининград, Казань, Котлас и Волгоград. За перевозки отвечают авиакомпании РусЛайн и Smartavia.

Так, отправление в Котлас от РусЛайн перенесли с восьми утра на 08:45. Остальные задержанные рейсы выполнит Smartavia. В частности, позже запланированного покинет Пулково самолет до Волгограда, — теперь он отправится в 09:30 вместо 08:55.

Следующий задержанный рейс — самолет до Сочи, запланированный на 10:15, время вылета изменилось на 11:00. Воздушное судно в Казань покинет Пулково в 20:30 вместо 19:35, а в Калининград по новому расписанию пассажиров отправят в 21:10 вместо 20:30.

Остальные рейсы в онлайн-табло Пулково пока остаются без изменений. Задержки и отмены можно в реальном времени отслеживать на сайте петербургского аэропорта.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что с октября самолеты из Северной столицы в Красноярск начнут летать чаще.