В БДТ подтвердили смерть пропавшего 41-летнего режиссера Никанорова

На 41-м году жизни скончался театральный режиссер Александр Никаноров. В театре БДТ подтвердили информацию о его смерти.

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В театре рассказали, что Александра Никанорова «знали как человека не только творческого, увлеченного искусством, но и в высшей степени надежного, по-рыцарски благородного, порядочного и очень доброго», сообщает МК в Питере.

Напомним, что Никаноров отучился в Театральной академии и уже после завершения магистратуры устроился работать в БДТ.

Напомним, что пропал режиссер Большого драматического театра (БДТ) имени Товстоногова Александр Никаноров в Петербурге. Последний раз мужчину видели, когда он покидал дом на велосипеде 21 сентября. К поискам мужчины подключились волонтеры, его друзья и коллеги, а также тематический паблик на просторах социальных сетей «Современный театр».