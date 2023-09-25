Новым вратарем СКА может стать Никита Серебряков из «Адмирала»

Новым игроком петербургского СКА в ближайшее время станет вратарь Никита Серебрякова, который выступал за «Адмирал». Он пропустил домашний матч в понедельник, тренер сослался на его болезнь.

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Новым вратарем петербургского СКА станет игрок хоккейного клуба «Адмирал» из Владивостока Никита Серебряков. В этом сезоне он сыграл шесть матчей, сообщает АиФ.

Отметим, что 25 сентября состоялся матч на «Фетисов Арене» во Владивостоке, где ворота команды вместо Серебрякова защищал Павел Хомченко.

Напомним, что СКА прервал пятиматчевую серию поражений.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что петербургский СКА впервые за шесть матчей одержал победу в Континентальной хоккейной лиге, одолев череповецкую «Северсталь». Авторами голов стали Валентин Зыков, Владимир Алистров и Александр Никишин.