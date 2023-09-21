СКА прервал серию из пяти поражений подряд

Петербургский СКА впервые за шесть матчей одержал победу в Континентальной хоккейной лиге, одолев череповецкую «Северсталь». Авторами голов стали Валентин Зыков, Владимир Алистров и Александр Никишин.

Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В среду, 20 сентября, в «Ледовом» прошла встреча между СКА и «Северсталью». Матч завершился со счетом 4:1 в пользу петербуржцев. Эта победа стала первой после пяти поражений подряд.

Эта победа позволила команды из города на Неве подняться на девятое место в турнирной таблице Западной конференции.

Следующий матч команда проведет 23 сентября в гостях у хабаровского «Амура».

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что олимпийский чемпион Александр Пашков рассказал, что повлияло на неудачный старт СКА в Континентальной хоккейной лиги. Оказалось, что сказалась серьезная перетряска состава.