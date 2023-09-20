Олимпийский чемпион Пашков рассказал, с чем связан сложный старт СКА

Олимпийский чемпион Александр Пашков рассказал, что повлияло на неудачный старт СКА в Континентальной хоккейной лиги. Оказалось, что сказалась серьезная перетряска состава.

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Бывший вратарь Александр Пашков рассказал, что на СКА сказалась перетряска состава и замена большей части из прошлогоднего состава. По его словам, он видел перспективы в прошлом составе, сообщает Чемпионат.

Олимпийский чемпион заявил, что игроки должны поверить в себя, а тренерскому штабу работать с новичками команды. Однако он отмечает сложность этого процесса, потому старт СКА в КХЛ «крайне неприятный».

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что петербургский СКА потерпел очередное поражение, что привело к решению главного тренера Романа Ротенберга о смене капитана команда. Вместо Марата Хайруллина капитаном стал Александр Кадейкин.