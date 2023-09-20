В СКА после очередного поражения сменился капитан
Петербургский СКА потерпел очередное поражение, что привело к решению главного тренера Романа Ротенберга о смене капитана команда. Вместо Марата Хайруллина капитаном стал Александр Кадейкин.
Главный тренер СКА Роман Ротенберг принял решение сменить капитана команды после пятого поражения кряду. Теперь главным лидером команды стал Александр Кадейкин, сообщает РИА Новости.
Отметим, что с начала сезона капитаном являлся Марат Хайруллин, однако Ротенберг посчитал, что опыт и понимание Кадейкина придадут молодым игрокам и новичкам уверенности на спортивные свершения.
Кроме того, Хайруллин останется лидером команды в раздевалке и будет выполнять роль ассистента капитана. Кроме того, ассистентом будет Артем Сергеев.
Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что тренер петербургского СКА Роман Ротенберг рассказал, что никто не сможет расшатать команду, несмотря на то, что они потерпели уже четвертое поражение кряду.