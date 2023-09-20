В СКА после очередного поражения сменился капитан

Петербургский СКА потерпел очередное поражение, что привело к решению главного тренера Романа Ротенберга о смене капитана команда. Вместо Марата Хайруллина капитаном стал Александр Кадейкин.

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Главный тренер СКА Роман Ротенберг принял решение сменить капитана команды после пятого поражения кряду. Теперь главным лидером команды стал Александр Кадейкин, сообщает РИА Новости.

Отметим, что с начала сезона капитаном являлся Марат Хайруллин, однако Ротенберг посчитал, что опыт и понимание Кадейкина придадут молодым игрокам и новичкам уверенности на спортивные свершения.

Кроме того, Хайруллин останется лидером команды в раздевалке и будет выполнять роль ассистента капитана. Кроме того, ассистентом будет Артем Сергеев.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что тренер петербургского СКА Роман Ротенберг рассказал, что никто не сможет расшатать команду, несмотря на то, что они потерпели уже четвертое поражение кряду.