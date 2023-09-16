Главный тренер СКА Ротенберг прокомментировал очередное поражение команды

Тренер петербургского СКА Роман Ротенберг рассказал, что никто не сможет расшатать команду, несмотря на то, что они потерпели уже четвертое поражение кряду. Он заявил, что проигрыши иногда важнее побед.

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Главный тренер СКА Роман Ротенберг дал комментарии после четвертого кряду поражения своей команды. Он заявил, что все равно не получится расшатать команду, сообщает РИА Новости.

Ротенберг отметил, что однажды команда даже потерпела 10 поражений кряду, но все равно завоевала Кубок Гагарина. По его словам, есть случаи, когда для команды поражения важнее побед, поэтому команда несмотря ни на что пройдет этот этап.

Он пообещал, что уже в следующем матче команда продемонстрирует положительный результат.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Ледовом дворце Санкт-Петербурга состоялся матч между СКА и московским «Динамо». Петербуржцы потерпели очередное поражение, матч закончился со счетом 3:1.