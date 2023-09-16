СКА потерпел четвертое поражение подряд в КХЛ

В Ледовом дворце Санкт-Петербурга состоялся матч между СКА и московским «Динамо». Петербуржцы потерпели очередное поражение, матч закончился со счетом 3:1.

Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В пятницу, 15 сентября, в культурной столице хоккейный клуб СКА принимал московское «Динамо». Встреча прошла в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Отметим, что встреча закончилась очередных поражением петербуржцев, на три шайбы москвичей им удалось ответить только одним голом. В результате этой победы «Динамо» поднялось на вторую строчку в таблице, а СКА с четырьмя очками занимает предпоследнее место.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что под конец 2023 года в Санкт-Петербурге состоится масштабное мероприятие. Речь идет о матче звезд Континентальной хоккейной лиги, который решили провести на «СКА-Арене».