Масштабный матч звезд КХЛ решили провести на «СКА-Арене» в Петербурге

Под конец 2023 года в Санкт-Петербурге состоится масштабное мероприятие. Речь идет о матче звезд Континентальной хоккейной лиги, который решили провести на «СКА-Арене».

Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Соответствующая информация появилась на официальном сайте КХЛ. Мероприятие пройдет 9 и 10 декабря. Отмечается, что участниками грандиозного шоу станут лучшие игроки и тренеры лиги.

Напомним, что первый Матч Звезд Континентальной лиги в Петербурге прошел в феврале 2011 года на площадке «Ледового дворца». В этот раз звезды встретятся на новой «СКА-Арене».

Примечательно, что для одного из крупнейших ледовых дворцов в мире, вмещающий в себя 21,5 тысячу зрителей, это будет первое масштабное мероприятие.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Смольном окончательно определились с тем, как по итогу будет выглядеть «СКА-Арена».