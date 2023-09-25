Петербуржцы рассказали о своем отношении к гомеопатии

В Санкт-Петербурге каждый пятый петербуржец верит в пользу гомеопатии. Больше всего ей доверяет старшее поколение.

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В Северной столице 20% местных жителей верят в пользу гомеопатических препаратов. Еще половина горожан не верят альтернативной медицине, остальные затруднились ответить, сообщает пресс-служба сервиса по поиску работы SuperJob.

Отметим, что женщины чаще мужчин верят в пользу гомеопатических препаратов — 25 и 16% соответственно. Кроме того, представители старшего поколения чаще молодых доверяют гомеопатии.

Кроме того, люди с высшим образованием в гомеопатию верят реже, чем те, кто закончил колледжи и техникумы.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что осенью у метеозависимых людей обостряется ряд заболеваний. Например, может подвести желудок, суставы и сердце. Это происходит вследствие изменений привычного образа питания. Из-за язвенного дефекта может даже начаться кровотечение.