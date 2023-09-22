Врач перечислил характерные для осени заболевания

Осенью у метеозависимых людей обостряется ряд заболеваний. Например, может подвести желудок, суставы и сердце.

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Терапевт Алексей Жито объяснил, что изменение погоды может спровоцировать инсульт у подверженных этому недугу людей. Также встречаются проблемы с сердцем, суставами, пищеварением и углеводным обменом, сообщает «МК в Мурманске».

Специалист пояснил, что осенью нередко обостряются гастриты, а также язва желудка, 12-перстной кишки. Это происходит в следствии изменений привычного образа питания. Из-за язвенного дефекта может даже начаться кровотечение.

Отмечается, что, как правило, обострение приходится на период с октября по ноябрь. Кроме того, у метеозависимых есть риск развития суставного синдрома, поэтому важно выполнять рекомендации врачей.

Все дело в том, что человек начинает меньше двигаться, масса тела становится больше, происходит нарушение углеводного обмена. Отсюда и проблемы с суставами, а также с сердечно-сосудистой системой.

Еще одна опасность, которая подстерегает людей осенью, — это депрессивное настроение.