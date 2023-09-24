«Зенит» дома проиграл «Локомотиву» впервые с 2019 года

В Санкт-Петербурге завершился матч между местным “Зенитом” и московским “Локомотивом”. Победу одержали гости со счетом 1:2, победный гол был забит в дополнительное время.

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В воскресенье, 24 сентября, в Северной столице состоялась встреча между сине-бело-голубыми и железнодорожниками. Первыми счет в матче открыл игрок петербуржцев Матео Кассьерра на 22-й минуте, однако во втором тайме “Локомотив” забил дважды, победный — в добавленное время.

За московский клуб отличились Максим Глушенков и Наир Тикнизян — автор победного гола.

По итогам 9-го тура Российской премьер-лиги сине-бело-голубые занимают 3 место в турнирной таблице.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что бывший футболист сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, что бразильский полузащитник Вендел является лучшим игроком Российской премьер-лиги в настоящий момент.