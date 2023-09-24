Аршавин назвал лучшего игрока РПЛ в этом сезоне

Бывший футболист сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, что бразильский полузащитник Вендел является лучшим игроком Российской премьер-лиги в настоящий момент.

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Аршавин рассказал, что сине-бело-голубые стали лучше играть в обороне, а совместное нахождение на поле Кассьерры и Сергеева делает их опаснее в нападении. По его словам, огромный вклад также внес бразилец Вендел, который, по его словам, является лучшим игроком чемпионата на данный момент, сообщает Чемпионат.

Отметим, что в текущем сезоне бразилец отыграл шесть матчей, в которых забил два гола и сделал две результативные передачи.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что нападающий петербургского «Зенита» Вильсон Изидор поделился тем, как встретился с бывшим игроком петербуржцев Малкомом. По его словам, первая их встреча произошла во время матча «Локомотива» с «сине-бело-голубыми».