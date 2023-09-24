Нападающий «Зенита» Изидор рассказал, как встретился с Малкомом

Нападающий петербургского «Зенита» Вильсон Изидор поделился тем, как встретился с бывшим игроком петербуржцев Малкомом. По его словам, первая их встреча произошла во время матча «Локомотива» с «сине-бело-голубыми».

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Изидор рассказал, что Малком назвал его хорошим игроком. Позже они познакомились лучше благодаря одному близкому другу бразильца — тогда Малком позвал француз переехать в Петербург, сообщается на официальном сайте «Зенита».

Изидор также добавил, что Малком считает его достойным преемником десятого номера в «Зените».

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал ситуацию, когда во время предыдущего матча экс-нападающий петербуржцев Артем Дзюба не пожал руку главному тренеру Сергею Семаку. Функционер также поделился своими ожиданиями от предстоящего матча.