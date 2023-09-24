В Петербурге дизайнеры смогут получить до 350 тысяч рублей

В Санкт-Петербурге появился новый вид поддержки бизнеса по производству одежды. Так, талантливые дизайнеры смогут получить до 350 тысяч рублей.

Фото: Batlphoto/ Валентин Егоршин

В Северной столице власти пытаются поддерживать молодых предпринимателей в различных сферах. Материальную поддержку хотят организовать для представителей бизнеса одежды, сообщает АБН.

Так, дизайнеры получат сертификаты, с помощью который смогут оплачивать до 80% необходимых расходов. Проект под названием «Петербургский дизайн» был запущен еще в предыдущем, 2022 году. Так, представители бизнеса могут демонстрировать свои коллекции в петербургских ТЦ.

Кроме того, они могут получить в банке беззалоговый кредит на развитие бизнеса.

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