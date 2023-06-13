Фитодизайнер рассказала, как понять, когда нужно поливать цветок

Фитодизайнер рассказала петербуржцам, как правильно поливать домашние цветы в теплое время года. Оказалось, что поливать цветы необходимо сразу, как только высохла одна третья земли в горшке.

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Эксперт рассказала петербуржцам, как правильно поливать домашние цветы во время жары. Как сообщает Neva.Today, фитодизайнер Елена Носова объяснила, что размер горшка имеет немаловажную роль, как часто цветок будет нуждаться в поливке.

Так, по мнению эксперта, подпитывать растение необходимо, когда просохла одна третья часть грунта, проверить состояние которой можно палочкой для суши.

Носова отметила, что домашние цветы не нуждаются в каком-то определенном графике поливки, так как в каждом доме разные условия для растения.

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