Дерматолог рассказала, как заживлять ожоги от солнечных лучей

Дерматолог рассказала, какая первая помощь необходима при получении солнечных ожогов. Врач отметила, что при высыпаниях и возникновениях волдырей необходимо обратиться к врачу.

Фото: unsplash

Врач дерматолог-онколог Ангелина Тону поделилась знаниями о том, как стоит оказывать первую помощь при получении солнечных ожогов. По словам врача, ожоги от солнечных лучей могут проявляться покраснениями и отечностью кожных участков, сообщает «МК в Питере».

Так, если на коже появились ожоги, пострадавшему необходимо переместиться в помещение с комфортной температурой, а после накрыть места ожогов влажными тряпочками. Отмечается, что такой компресс необходимо менять каждые 15 минут.

Дерматолог подчеркнула, что такая процедура необходима только в первые часы после получения ожога, после чего спасать обожженные участки необходимо обрабатыванием средствами с пантенолом и регулярным увлажнением, чтобы избежать появления корочки.