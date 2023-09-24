В Петербурге открыли первые магазины отечественного бренда IDOL

В Санкт-Петербурге в двух торговых центрах состоялось открытие первых магазинов, реализующих одежду премиум сегмента. Так, средняя стоимость товара в IDOL составляет около 14 тыс. рублей.

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В субботу, 23 сентября, Melon Fashion Group открыла два новых премиум магазина. Товар бренда IDOL можно обнаружить в ТРЦ «Охта Молл» и ТРК «Евроополис». Однако ритейлер планирует открыть около 50 магазинов по всей культурной столице в следующем году, сообщает РБК.

Отметим, что бренд IDOL представляет различные женские коллекции, однако 30% ассортимента включают в себя и мужские вещи. Кроме того, его амбассадорами стали Дмитрий Нагиев и Светлана Ходченкова.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Санкт-Петербурге заметили первые признаки скорого открытия магазинов премиального бренда одежды Idol. В одном из ТРК появился соответствующий баннер, а на просторах интернета работодатель уже ищет персонал.