Стало известно, где откроются магазины нового бренда Idol в Петербурге

В Санкт-Петербурге заметили первые признаки скорого открытия магазинов премиального бренда одежды Idol. В одном из ТРК появился соответствующий баннер, а на просторах интернета работодатель уже ищет персонал.

Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Компания Melon Fashion Group, владеющая брендами Befree, Love Republic, Sela и Zarina, в скором времени откроет три магазина Idol. Одна из точек, где можно будет приобрести вещи премиального сегмента, — это ТРК «Европолис», сообщает «МК в Питере». Прямо на первом этаже витрину одного из магазинов украшает баннер «Скоро открытие». Примечательно, что до этого здесь размещался магазин Zarina, который также является одним из брендов ретейлера. Сейчас он переехал на второй этаж комплекса.

Одновременно с этим на hh.ru появились вакансии по поиску сотрудников. В описании дополняется, что Idol является новым премиальным брендом одежды, обуви и аксессуаров. Удалось заметить как минимум три магазина, в которые ищут сотрудников. Помимо ТРК «Европолис» продавцов, стилистов-консультантов, а также заместителя директора магазина и менеджера по работе с блогерами ждут в «Охта Молл» и «Радуга».

Запуск нового бренда в самом Melon Fashion Group комментировать отказались, сославшись на то, что нужно ждать официальной презентации, которая состоится в сентябре. Предварительно, запланировано около полусотни открытий магазинов бренда за первый год работы. В Петербурге осенью появится как минимум три точки Idol.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Северной столице с начала года открыли больше шести с лишним десятков fashion-магазинов.